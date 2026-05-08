В белгородском селе 2 мирных жителя ранены после атаки беспилотника ВСУ

В белгородском селе 2 человека ранены после атаки украинского БПЛА В белгородском селе 2 мирных жителя ранены после атаки беспилотника ВСУ

Москва8 мая Вести.Украинские боевики атаковали Белгородскую область — ранены двое мирных жителей, один из них в тяжелом состоянии. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Новая Нелидовка … в результате атаки беспилотника ранены двое. У женщины баротравма и ссадины лица… Мужчину в тяжелом состоянии с открытыми переломами ног бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу написал он в своем канале в мессенджере MAX

Вражеским ударам также подверглись Белгородский и Грайворонский округа, Шебекино, а также село Нечаево, поселки Борисовка и Красная Яруга.