Москва5 маяВести.Два украинских беспилотника атаковали Белгород, ранения получили женщина и 11-летний мальчик, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По данным главы региона, у обоих пострадавших осколочные ранения.
Мальчика с осколочным ранением лица бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу, женщину с осколочным ранением ноги – в городскую больницу №2 г. Белгороданаписал Гладков
Также от удара второго БПЛА пострадал инфраструктурный объект, повреждены три легковых автомобиля.