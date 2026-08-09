В Белгороде из-за массированной атаки БПЛА ранены 13 человек, включая 2 детей При массированной атаке БПЛА ранены 13 жителей Белгорода, включая 2 детей

Москва9 авг Вести.В Белгороде в результате массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадали 13 человек, включая двоих детей. Об этом сообщил врио главы региона Александр Шуваев.

На данный момент поступила информация о 13 пострадавших, включая двоих детей… 4-летнего мальчика со осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу. Медицинская помощь была оказана на месте мальчику 9 лет и троим взрослым. Восемь раненых бригады СМП доставляют в медицинские учреждения г. Белгорода уточнил врио губернатора в своем канале в мессенджере MAX

По его словам, из-за взрывов БПЛА загорелись два автомобиля и частный жилой дом.

По предварительной информации, повреждены более четырех многоквартирных домов, административное здание, социальный и коммерческий объекты отметил также Шуваев

Врио главы Белгородской области добавил, что в настоящее время информация о других последствиях атаки вражеских БПЛА уточняется.