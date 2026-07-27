Атака ВСУ по Белгороду привела к ранению 12 человек, пострадали также дети

В Белгороде после атаки БПЛА пострадали 12 человек, включая двоих детей Атака ВСУ по Белгороду привела к ранению 12 человек, пострадали также дети

Москва27 июл Вести.

Украинский беспилотный удар по Белгороду привел к пожарам в многоквартирном доме и на парковке, а также к многочисленным жертвам среди мирного населения.

По информации регионального оперативного штаба, число пострадавших достигло 12 человек, среди которых двое детей.

Пожарным удалось ликвидировать огонь в нескольких квартирах и на парковке, где полностью выгорели не менее 15 автомобилей. На месте происшествия медики развернули пункт экстренной помощи. Отмечается, что одной из женщин с осколочным ранением в области виска обработку провели прямо на месте, остальных с травмами различной степени тяжести госпитализировали в городские больницы.

Помимо этого, ударной волной и падающими обломками поврежден частный жилой дом — он частично разрушен. Несколько многоэтажек получили фасадные повреждения. В оперштабе уточнили, что список разрушений продолжает пополняться, информация о последствиях уточняется.