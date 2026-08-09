Более 4 многоквартирных домов и соцобъект повреждены в Белгороде при атаке БПЛА

В Белгороде при атаке БПЛА повреждены более 4 многоквартирных домов и соцобъект Более 4 многоквартирных домов и соцобъект повреждены в Белгороде при атаке БПЛА

Москва9 авг Вести.В Белгороде более 4 многоквартирных домов, административное здание и соцобъект получили повреждения при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил врио главы региона Александр Шуваев.

По предварительной информации, повреждены более четырех многоквартирных домов, административное здание, социальный и коммерческий объекты проинформировал врио губернатора в своем канале в MAX, добавив, что из-за взрывов БПЛА также загорелись два автомобиля и частный жилой дом

По его словам, на данный момент известно о 13 пострадавших, включая двоих детей, при этом восьмерым раненым потребовалась госпитализация.

Врио главы Белгородской области добавил, что информация о других последствиях атаки вражеских БПЛА уточняется.