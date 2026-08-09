Москва9 авгВести.В Белгороде более 4 многоквартирных домов, административное здание и соцобъект получили повреждения при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил врио главы региона Александр Шуваев.
По предварительной информации, повреждены более четырех многоквартирных домов, административное здание, социальный и коммерческий объектыпроинформировал врио губернатора в своем канале в MAX, добавив, что из-за взрывов БПЛА также загорелись два автомобиля и частный жилой дом
По его словам, на данный момент известно о 13 пострадавших, включая двоих детей, при этом восьмерым раненым потребовалась госпитализация.
Врио главы Белгородской области добавил, что информация о других последствиях атаки вражеских БПЛА уточняется.