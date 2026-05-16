При атаке БПЛА ВСУ на многоэтажный дом в Белгороде были повреждены 70 квартир

Более 70 квартир повреждены при атаке БПЛА ВСУ на многоэтажку в Белгороде При атаке БПЛА ВСУ на многоэтажный дом в Белгороде были повреждены 70 квартир

Москва16 мая Вести.Дрон ВСУ ударил по многоквартирному дому в Белгороде, в результате чего были повреждены более 70 квартир. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области в MAX.

В доме повреждены более 70 квартир. Оценку строительных конструкций будут производить эксперты говорится в сообщении

Также при атаке пострадали девять человек. Трехлетнего ребенка увезли в детскую областную клиническую больницу. Еще трое пострадавших госпитализированы, остальных отпустили лечиться амбулаторно.

Помимо этого, украинские БПЛА нанесли повреждения трем многоквартирным домам, оборудованию на территории коммерческого объекта, инфраструктурному объекту и 19 автомобилям.