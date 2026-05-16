Москва16 маяВести.Дрон ВСУ ударил по многоквартирному дому в Белгороде, в результате чего были повреждены более 70 квартир. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области в MAX.
В доме повреждены более 70 квартир. Оценку строительных конструкций будут производить экспертыговорится в сообщении
Также при атаке пострадали девять человек. Трехлетнего ребенка увезли в детскую областную клиническую больницу. Еще трое пострадавших госпитализированы, остальных отпустили лечиться амбулаторно.
Помимо этого, украинские БПЛА нанесли повреждения трем многоквартирным домам, оборудованию на территории коммерческого объекта, инфраструктурному объекту и 19 автомобилям.