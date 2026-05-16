Москва16 маяВести.На данный момент разрушения при ударе вражеского дрона по дому в Белгороде зафиксированы в 90 квартирах. В основном повреждены окна и балконы, сообщил мэр Валентин Демидов в мессенджере MAX.
Работа в доме идет безостановочно. Специалистам помогают более 70 волонтеров.
Строительные эксперты вчера обследовали дом, дали рекомендации, перекрытия и несущие конструкцию в порядке. Аварийные бригады вчера закрыли тепловой контур в большинстве помещений, сегодня завершают работу в оставшихсяотметил Демидов
Управы составили акты, специалисты уже приступили к замерам.
По последним данным, при атаке БПЛА на многоэтажку пострадали девять человек.