Демидов: при ударе дрона по дому в Белгороде пострадали 90 квартир

Москва16 мая Вести.На данный момент разрушения при ударе вражеского дрона по дому в Белгороде зафиксированы в 90 квартирах. В основном повреждены окна и балконы, сообщил мэр Валентин Демидов в мессенджере MAX.

Работа в доме идет безостановочно. Специалистам помогают более 70 волонтеров.

Строительные эксперты вчера обследовали дом, дали рекомендации, перекрытия и несущие конструкцию в порядке. Аварийные бригады вчера закрыли тепловой контур в большинстве помещений, сегодня завершают работу в оставшихся отметил Демидов

Управы составили акты, специалисты уже приступили к замерам.

По последним данным, при атаке БПЛА на многоэтажку пострадали девять человек.