Пять квартир загорелись после попадания дрона в дом в Белгороде

После попадания БПЛА в дом в Белгороде загорелись пять квартир Пять квартир загорелись после попадания дрона в дом в Белгороде

Москва15 мая Вести.Мэр Белгорода Валентин Демидов привел последние данные о последствиях попадания украинского беспилотного летательного аппарата в многоэтажный жилой дом.

Как сообщил градоначальник, здание получило серьезные повреждения.

В результате произошло возгорание в пяти квартирах, повреждено остекление практически во всем здании написал Демидов в мессенджере MAX

В настоящее время пожарные локализовали очаг возгорания, строители проводят оценку состояний конструкций дома. Также на месте находятся автобусы, которые могут доставить в пункты временно размещения жильцов, если у горожан возникнет такая необходимость.

Ранее сообщалось, что в результате удара БПЛА по жилому дому пострадали четыре человека, в том числе – ребенок. Трехлетняя девочка получила осколочные ранения. Также ранены две женщины и мужчина.

Валентин Демидов подчеркнул, что точное количество пострадавших еще уточняется.