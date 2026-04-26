Москва26 апрВести.В Белгородской области вооруженные формирования Украины атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) многоквартирный дом в городе Алексеевка. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Многоквартирный дом в городе Алексеевка атакован беспилотником самолетного типа. Загорелся балкон в одной из квартир — пожарными расчётами производится ликвидация очага возгоранияуточнил губернатор в своем Telegram-канале
Кроме того, по его словам, повреждены фасад и остекление квартир на нескольких этажах.
Согласно информации главы Белгородской области, 25 апреля в результате ударов ВСУ пострадали несколько человек, в том числе дети.