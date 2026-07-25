Москва25 июлВести.Административное здание в селе Сергиевка Краснояружского округа было атаковано беспилотными летательными аппаратами, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
В результате удара пострадал один человек. В здании повреждены кровля, окна и внутренняя отделка.
Мужчину с осколочными ранениями плеча, бедра и руки бойцы "Орлана" доставили в Краснояружскую ЦРБговорится в публикации регионального оперштаба в MAX
В дальнейшем пациента планируется транспортировать в областной центр.
Кроме того, в Шебекино FPV-дроны ВСУ повредили остекление в двух многоквартирных домах и шесть автомобилей, а в селе Белянка Шебекинского округа в результате взрыва боевой части БПЛА повреждены цех предприятия и грузовое транспортное средство. Также было атаковано село Ржевка, где FPV-дрон повредил автомобиль "Газель".