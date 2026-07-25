При ударе БПЛА по административному зданию в Белгородской области ранен мужчина

БПЛА атаковали административное здание в Белгородской области, есть пострадавший При ударе БПЛА по административному зданию в Белгородской области ранен мужчина

Москва25 июл Вести.Административное здание в селе Сергиевка Краснояружского округа было атаковано беспилотными летательными аппаратами, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

В результате удара пострадал один человек. В здании повреждены кровля, окна и внутренняя отделка.

Мужчину с осколочными ранениями плеча, бедра и руки бойцы "Орлана" доставили в Краснояружскую ЦРБ говорится в публикации регионального оперштаба в MAX

В дальнейшем пациента планируется транспортировать в областной центр.

Кроме того, в Шебекино FPV-дроны ВСУ повредили остекление в двух многоквартирных домах и шесть автомобилей, а в селе Белянка Шебекинского округа в результате взрыва боевой части БПЛА повреждены цех предприятия и грузовое транспортное средство. Также было атаковано село Ржевка, где FPV-дрон повредил автомобиль "Газель".