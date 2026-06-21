Москва21 июнВести.В городе Строитель Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал жилой многоквартирный дом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В Яковлевском округе в городе Строитель беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. Предварительно, пострадавших нетуточняется в канале оперштаба в мессенджере MAX
В ведомстве отметили, что в результате детонации в одной квартире загорелся балкон, возгорание ликвидировано. В доме повреждены фасад и окна. "Все оперативные службы работают на месте", — добавили в оперативном штабе.