Украинский БПЛА атаковал жилую многоэтажку в Белгородской области Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгородской области

Москва21 июн Вести.В городе Строитель Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал жилой многоквартирный дом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Яковлевском округе в городе Строитель беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. Предварительно, пострадавших нет уточняется в канале оперштаба в мессенджере MAX

В ведомстве отметили, что в результате детонации в одной квартире загорелся балкон, возгорание ликвидировано. В доме повреждены фасад и окна. "Все оперативные службы работают на месте", — добавили в оперативном штабе.