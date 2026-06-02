Четыре мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области

Москва2 июн Вести.Четыре мирных жителя пострадали в результате атак со стороны Украины в Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Под ударами противника оказались город Валуйки и поселок Красная Яруга. Все пострадавшие получили ранения при взрывах вражеских БПЛА.

В городе Валуйки при детонации беспилотника мужчина получил акубаротравму. В Валуйской ЦРБ пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась… В поселке Красная Яруга Краснояружского округа от детонации БПЛА трое мужчин получили множественные осколочные ранения… Одного пострадавшего переведут в городскую больницу №2 г. Белгорода, двое продолжат лечение амбулаторно говорится в сообщении штаба в мессенджере MAX

Еще один удар пришелся на город Шебекино. Там FPV-дроны атаковали частный дом. Также повреждены газовая труба, ЛЭП и машина.

В Новой Таволжанке загорелась крыша дома, выбило окна в двух квартирах. В Вознесеновке пробита кровля в двух частных домах.

В Грайвороне ущерб нанесен легковому автомобилю.