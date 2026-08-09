Москва9 авг Вести.Жителям Белгорода, пострадавшим при массированном ударе украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оказывается вся необходимая помощь. Об этом сообщил глава города Валентин Демидов.

Мирный Белгород снова под массированной террористической ночной атакой БПЛА. К сожалению, есть пострадавшие… Объезжаю места ЧП. На месте работают экстренные службы. Сотрудники управ описывают повреждения, помогают жителям уточнил мэр в своем канале в мессенджере MAX

Как сообщалось ранее, ночью 9 августа в результате атаки вражеских БПЛА в Белгороде, согласно предварительным данным, получили ранения 13 человек, в том числе 2 детей. При этом повреждены более четырех многоквартирных домов: в основном выбиты окна, остекление балконов. Также пострадали административное здание, социальный и коммерческий объекты.