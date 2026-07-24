БПЛА взорвался около машин на светофоре в Белгороде, тяжело ранен мужчина

Демидов: Белгород атакован беспилотником, есть пострадавший БПЛА взорвался около машин на светофоре в Белгороде, тяжело ранен мужчина

Москва24 июл Вести.Беспилотный летательный аппарат атаковал Белгород, сообщил в MAX мэр города Валентин Демидов.

При подрыве боевой части БПЛА около светофора, где в ожидании разрешающего сигнала стояли машины, пострадал мужчина, который находился в автомобиле.

Он госпитализирован в городскую больницу №2 – состояние тяжелое, минно-взрывная травма и проникающее осколочное ранение головы. Врачи оказывают всю необходимую помощь говорится в публикации

Кроме того, осколками посекло еще одну машину, на которой ехала на работу женщина. Она не пострадала. Помимо этого, поврежден фасад здания.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Демидов также привел уточненные данные о последствиях атак ВСУ за минувшие сутки.

По его данным, пострадали 22 человека, семеро из них госпитализированы, один из пациентов находится в крайне тяжелом состоянии. Повреждены семь домов – шесть многоквартирных и один частный, два социальных и шесть коммерческих объектов, служебное помещение на территории предприятия и 43 транспортных средства.