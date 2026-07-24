Москва24 июлВести.Беспилотный летательный аппарат атаковал Белгород, сообщил в MAX мэр города Валентин Демидов.
При подрыве боевой части БПЛА около светофора, где в ожидании разрешающего сигнала стояли машины, пострадал мужчина, который находился в автомобиле.
Он госпитализирован в городскую больницу №2 – состояние тяжелое, минно-взрывная травма и проникающее осколочное ранение головы. Врачи оказывают всю необходимую помощьговорится в публикации
Кроме того, осколками посекло еще одну машину, на которой ехала на работу женщина. Она не пострадала. Помимо этого, поврежден фасад здания.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.
Демидов также привел уточненные данные о последствиях атак ВСУ за минувшие сутки.
По его данным, пострадали 22 человека, семеро из них госпитализированы, один из пациентов находится в крайне тяжелом состоянии. Повреждены семь домов – шесть многоквартирных и один частный, два социальных и шесть коммерческих объектов, служебное помещение на территории предприятия и 43 транспортных средства.