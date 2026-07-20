В Белгороде при атаке БПЛА ранен мужчина, разбита остановка БПЛА атаковали Белгород, есть раненый

Москва20 июл Вести.Мирный житель пострадал в Белгороде в результате беспилотной атаки, сообщил мэр города Валентин Демидов в мессенджере MAX.

В результате атаки беспилотника ВСУ на коммерческий объект пострадал мирный житель говорится в публикации

Мужчину с осколочными ранениями оперативно отвезли в городскую больницу №2, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Повреждены навес и остекление здания коммерческого объекта, а также припаркованный рядом автомобиль. Кроме того, осколками посекло остановку общественного транспорта.

На данный момент территория оцеплена, работают оперативные службы. Мэр поставил задачу оперативно организовать восстановление.

Демидов сообщил также, что накануне Белгород атаковали три БПЛА. Два из них были сбиты, но третий достиг цели – ударил по коммерческому объекту. Ранения получила женщина. Повреждены навес, автомобиль и автобус.