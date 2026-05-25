Мирный житель получил ранения при обстреле Белгорода и Белгородского округа

Москва25 мая Вести.В результате ракетных ударов по Белгороду и Белгородскому округу ранения получил мирный житель, об этом информирует региональный оперативный штаб.

Оперштаб региона ранее сообщал, что Белгород и его окрестности второй раз стали целью мощного ракетного удара.

Мужчина получил акубаротравму и ссадины волосистой части головы. Для обследования бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 города Белгорода следует из сообщения, опубликованного в канале оперштаба в мессенджере MAX

Глава города Валентин Демидов сообщил, что в результате нападения пострадал охранник, находившийся в офисном здании, он был госпитализирован.

Охранник, находившийся во время атаки в офисном здании, получил акубаротравму и ссадины головы. Он госпитализирован в городскую больницу №2 написал Демидов в Telegram-канале

Он сообщил, что зафиксированы повреждения остекления в двух многоэтажных зданиях и двух автомобилях. Школы и детские сады, оказавшиеся в зоне отключения электричества, продолжат работать в обычном режиме благодаря запасным источникам питания.

Ранее сообщалось, что энергетическая инфраструктура Белгорода получила повреждения при ракетном обстреле ВСУ.