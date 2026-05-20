Москва20 маяВести.Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ рано утром. В результате атаки повреждена кровля в одном из жилых домов. Об этом сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.
По предварительной информации, слава Богу, обошлось без пострадавших. Но есть разрушения в многоквартирном доме — в результате атаки пробита кровля. Также, вероятно, повреждено остекление и автомобиль (информация уточняется)написал глава города в мессенджере МАХ
Мэр города отметил, что оперативные и аварийные службы уже работают на месте происшествия. Оценивается масштаб восстановительных работ. Также он опубликовал кадры разрушений.