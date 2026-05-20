Во время атаки БПЛА в Белгороде повреждена крыша дома В Белгороде БПЛА ВСУ повредил кровлю жилого дома

Москва20 мая Вести.Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ рано утром. В результате атаки повреждена кровля в одном из жилых домов. Об этом сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

По предварительной информации, слава Богу, обошлось без пострадавших. Но есть разрушения в многоквартирном доме — в результате атаки пробита кровля. Также, вероятно, повреждено остекление и автомобиль (информация уточняется) написал глава города в мессенджере МАХ

Мэр города отметил, что оперативные и аварийные службы уже работают на месте происшествия. Оценивается масштаб восстановительных работ. Также он опубликовал кадры разрушений.