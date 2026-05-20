В результате атаки со стороны Украины на Белгород повреждения получили 3 квартиры и 5 машин. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.
Пострадали 3 квартиры и 5 автомобилей. На всё имущество составлены акты. Сильнее всего пострадала одна из квартир: пробита кровля и потолок. Во второй серьёзно повреждён балкон. В третьей от ударной волны треснул потолокрассказал градоначальник в мессенджере MAX
Противник нанес ракетный удар по Белгороду утром 20 мая, в среду. Обошлось без пострадавших. В многоквартирном доме пробита крыша. Кровельные работы там проведут в ближайшее время.