Москва15 мая Вести.Автомобиль и пассажирский автобус посекло осколками в результате удара Вооруженных сил Украины по Белгороду, об этом утром 15 мая сообщил в личном канале МАХ мэр города Валентин Демидов.

Сегодня рано утром, около 5:20, ВСУ нанесли удар по мирному Белгороду. Осколками посекло автомобиль, а также автобус, который находился на конечной остановке — к счастью, без пассажиров написал чиновник

Также поврежден инфраструктурный объект. Жертв удалось избежать.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Уточняется масштаб повреждений и сроки ликвидаций последствий.