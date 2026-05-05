Москва5 маяВести.В городе Белгороде были повреждены два предприятия в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Таковы сведения по итогам минувших суток.
Сегодня утром в Белгороде в результате атак беспилотников у одного предприятия повреждена кровля, у еще одного – остеклениенаписано в канале главы области в MAX
Также за прошедшие 24 часа были повреждены соцобъект, автомобили, частные домовладения, многоквартирные дома, здание на территории монастыря, коммерческий объект, линия электропередачи, уничтожен трактор.
Повреждения получили свыше 10 человек, еще 1 – погиб.