Три квартиры повреждены после ракетного удара ВСУ по Белгороду

Москва20 мая Вести.В многоквартирном жилом доме, пострадавшем при ракетном ударе по Белгороду утром 20 мая, повреждены три квартиры и пять автомобилей, среди жителей никто не пострадал. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

По его словам, специалисты управы уже завершили обход дома. На все поврежденное имущество были составлены акты.

По уточненным данным, пострадали три квартиры и пять автомобилей... Сильнее всего пострадала одна из квартир: пробита кровля и потолок сказано в сообщении

Во другой квартире серьезные повреждения получил балкон, а в третьей – от ударной волны треснул потолок.

Демидов добавил, что подрядная организация оперативно проведет кровельные работы, чтобы предотвратить подтопления в случае дождя.