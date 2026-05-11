Гладков сообщил о ранении мирного жителя от удара дрона в Белгородской области

Москва11 мая Вести.На территории предприятия в селе Ясные Зори Белгородского округа в результате удара беспилотника ранен мужчина, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что пострадпавшему оказана медицинская помощь в больнице №2 Белгорода. Он будет лечиться амбулаторно.

На месте атаки повреждены грузовик и легковой автомобиль, еще одно транспортное средство сгорело.