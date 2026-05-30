Москва30 маяВести.Оперштаб Белгородской области сообщает в Telegram-канале о последствиях атак на регион.
В результате атаки пострадал мирный житель.
В Борисовском округе в поселке Борисовка дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчина, получивший минно-взрывную травму и осколочное ранение ягодичной области, самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБсказано в сообщении
После осмотра его отпустили на амбулаторное лечение.
Всего враг атаковал четыре муниципалитета: Белгородский, Шебекинский, Борисовский округ и город Грайворон. Повреждены объекты инфраструктуры, частные дома, промышленное предприятие и транспортное средство.
Информация о других последствиях уточняется.