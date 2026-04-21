Москва21 апр Вести.Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись ударам со стороны беспилотников ВСУ. Подробности сообщил в "МАКС" губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа от удара дрона ранен мужчина говорится в сообщении

После осмотра врачи Грайворонской ЦРБ диагностировали у него минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочное ранение ноги. Мужчину для обследования и лечения доставят в горбольницу №2 Белгорода.

В городе Грайвороне беспилотники повредили кровлю частного дома, легковую автомашину. В селе Гора-Подол выбиты окна, фасады, заборы и надворные постройки четырех частных домовладений посечены осколками, поврежден легковой автомобиль. Также различные повреждения получили 4 частных домовладениях в селе Косилово. От осколков посечены три легковушки и трактор.

Также жилые постройки и транспорт повреждены в селах Дорогощь, Новая Таволжанка, Илёк-Пеньковка, Ясные Зори. В Шебекине повреждена кровля частных домов, остекление объекта торговли, помещения на территории предприятия. В поселке Маслова Пристань в результате атак беспилотников выбиты окна в двух квартирах и двух частных домах. В поселке Томаровка Яковлевского округа под удар БПЛА попало предприятие.