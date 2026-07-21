Три человека ранены в Белгородской области при ударах дронов ВСУ

В Белгородской области еще три человека ранены при атаках БПЛА Три человека ранены в Белгородской области при ударах дронов ВСУ

Москва21 июл Вести.Мужчина, женщина и 18-летний юноша пострадали из-за атак беспилотников ВСУ, сообщает оперштаб Белгородской области.

В Белгороде беспилотник нанес удар по территории коммерческого объекта.

Женщину с частичной травматической ампутацией ноги скорая помощь доставляет в областную клиническую больницу говорится в публикации оперштаба в MAX

В горбольницу Белгорода транспортируют 18-летнего юношу, который получил осколочные ранения предплечья.

Еще один БПЛА противника взорвался на территории коммерческого объекта в селе Стрелецкое Белгородского округа. Пострадавший мужчина со множественными осколочными ранениями также будет доставлен в городскую больницу областного центра.

Ранее сегодня областной оперштаб сообщал о двух пострадавших из-за атак ВСУ.