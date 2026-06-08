Москва8 июнВести.Мужчина и женщина получили ранения в результате украинских ударов в Белгородской области, сообщили в региональном Оперативном штабе.
В поселке Ивня Ивнянского округа при взрыве боевой части беспилотного летательного аппарата осколок попал в предплечье мужчине, пострадавшего эвакуируют в областной центр. На месте подрыва БПЛА поврежден частный дом.
В городе Шебекино дрон сдетонировал на территории частного домовладения. Женщина, получившая минно-взрывную травму, госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгородаговорится в заявлении Оперштаба, опубликованного в мессенджере MAX
Под ударами противника оказались также населенные пункты в Шебекинском, Белгородском, Валуйском, Краснояружском и Грайворонском округах. Повреждены дома, коммерческие объекты, автомобили и объект инфраструктуры.