В Белгородской области при ударах ВСУ ранены два человека

Два человека пострадали при ударах ВСУ в Белгородской области В Белгородской области при ударах ВСУ ранены два человека

Москва8 июн Вести.Мужчина и женщина получили ранения в результате украинских ударов в Белгородской области, сообщили в региональном Оперативном штабе.

В поселке Ивня Ивнянского округа при взрыве боевой части беспилотного летательного аппарата осколок попал в предплечье мужчине, пострадавшего эвакуируют в областной центр. На месте подрыва БПЛА поврежден частный дом.

В городе Шебекино дрон сдетонировал на территории частного домовладения. Женщина, получившая минно-взрывную травму, госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в заявлении Оперштаба, опубликованного в мессенджере MAX

Под ударами противника оказались также населенные пункты в Шебекинском, Белгородском, Валуйском, Краснояружском и Грайворонском округах. Повреждены дома, коммерческие объекты, автомобили и объект инфраструктуры.