Ребенок и его бабушка тяжело ранены в Белгородской области после взрыва дрона

В Белгородской области после взрыва БПЛА ранены трехлетний мальчик и его бабушка Ребенок и его бабушка тяжело ранены в Белгородской области после взрыва дрона

Москва3 авг Вести.Двое жителей Белгородской области, в том числе малолетний ребенок, пострадали в результате взрыва украинского беспилотника, сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.

В хуторе Первомайский Краснояружского округа дрон взорвался во дворе частного дома. Трехлетний мальчик получил множественные осколочные ранения, а его бабушка – проникающее ранение брюшной полости говорится в публикации

Состояние обоих пострадавших оценивается как тяжелое. После оказания необходимой помощи в Краснояружской районной больнице ребенка перевезут в детскую областную клиническую больницу, женщину – в Ракитянскую ЦРБ.

В разных населенных пунктах Белгородской области в результате атак беспилотников повреждены жилые дома, хозпостройки, автомобили.