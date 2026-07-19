Детонация БПЛА в Белгородской области привела к пятерым пострадавшим

Пять жителей Белгородской области пострадали при детонации БПЛА Детонация БПЛА в Белгородской области привела к пятерым пострадавшим

Москва19 июл Вести.В поселке Разумное Белгородской области произошла детонация украинского беспилотника, в результате чего пострадали пять мирных жителей. Об этом сообщает оперштаб региона.

Уточняется, что среди получивших ранения три ребенка.

В поселке Разумное Белгородского округа при детонации вражеского беспилотника пострадали пять человек, в том числе трое детей говорится в сообщении ведомства

У 9-летней девочки зафиксированы осколочные ранения спины, у 11-летнего мальчика – осколочное ранение плеча, у 3-летнего ребенка – акубаротравма.

Все дети доставлены в детскую областную клиническую больницу. Они находятся под наблюдением врачей.

У двух женщин предварительно диагностированы акубаротравмы. Их транспортируют в больницу Белгорода.