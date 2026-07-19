Москва19 июлВести.В поселке Разумное Белгородской области произошла детонация украинского беспилотника, в результате чего пострадали пять мирных жителей. Об этом сообщает оперштаб региона.
Уточняется, что среди получивших ранения три ребенка.
В поселке Разумное Белгородского округа при детонации вражеского беспилотника пострадали пять человек, в том числе трое детейговорится в сообщении ведомства
У 9-летней девочки зафиксированы осколочные ранения спины, у 11-летнего мальчика – осколочное ранение плеча, у 3-летнего ребенка – акубаротравма.
Все дети доставлены в детскую областную клиническую больницу. Они находятся под наблюдением врачей.
У двух женщин предварительно диагностированы акубаротравмы. Их транспортируют в больницу Белгорода.