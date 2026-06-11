Двое детей и трое взрослых пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Дрон ВСУ ударил по магазину под Белгородом, двое детей и трое взрослых ранены Двое детей и трое взрослых пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Москва11 июн Вести.Украинский дрон нанес удар по магазину в поселке Разумное Белгородской области, пять человек пострадали. Об этом оперштаб региона сообщает в MAX.

Уточняется, что двое пострадавших – дети.

В поселке Разумное Белгородского округа беспилотник ВСУ ударил по коммерческому объекту. Пострадали пять мирных жителей, в том числе два ребенка говорится в сообщении

Несовершеннолетних госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. У девятимесячной девочки диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лица, у пятилетней – осколочное ранение бедра.

Трое женщин также получили осколочные ранения различных частей тела. Их доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

Входные группы, фасады и остекление двух коммерческих объектов повреждено. Также пострадали семь автомобилей и автобус. На месте работают сотрудники оперативных служб.