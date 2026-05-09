Пять мирных жителей Белгородской области ранены от удара ВСУ Пять мирных жителей Белгородской области ранены от удара дрона ВСУ

Москва9 мая Вести.Пять мирных жителей Белгородской области, среди которых ребенок и медики, пострадали в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Враг нанес удар по коммерческому объекту в поселке Разумное.

Пятеро человек, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой медицинской помощи, получили ранения. У 12-летней девочки — резаная рана лица, у водителя и фельдшера — осколочные ранения плеч, еще у одного фельдшера и женщины — осколочные ранения ног написал Гладков в своем канале в мессенджере MAX

Всех пострадавших доставляют в медицинские учреждения.

На месте атаки повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, павильон и 18 автомобилей.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о перемирии 8 – 9 мая в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Позднее, 8 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Россией и Украиной продлится три дня — с 9 по 11 мая. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил заявление американского лидера, добавив, что также была достигнута договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000".