Трамп заявил о перемирии на Украине на три дня и обмене пленными

Москва8 мая Вести.Прекращение огня между Россией и Украиной продлится три дня: 9, 10 и 11 мая. Также ожидается обмен пленными между Москвой и Киевом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, однако ни одна из сторон пока не подтвердила эту информацию.

Глава Белого дома на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что лично выступил с этой инициативой, которую якобы уже поддержали президент РФ Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский.

Рад сообщить, что в войне между Россией и Украиной будет трехдневное прекращение огня (9, 10 и 11 мая). Это прекращение огня будет включать приостановку всей активной деятельности, а также обмен пленными по 1000 заключенных из каждой страны написал он в соцсети Truth Social

Трамп отметил, что стороны конфликта с каждым днем все ближе к переговорам о его завершении.

В ночь с 7 на 8 мая началось объявленное Путиным перемирие в зоне проведения специальной военной операции. Оно продлится до 00.00 по московскому времени 10 мая. Вооруженные силы РФ прекратили боевые действия, а также удары по военным объектам вглубь Украины.

Позже стало известно о многочисленных нарушениях прекращения огня со стороны киевского режима. Зеленский прокомментировал удары по Ярославлю, фактически признав отказ от соблюдения перемирия, объявленного в честь празднования Дня Победы.