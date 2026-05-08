Минобороны РФ заявило о нарушении перемирия со стороны ВСУ

Москва8 мая Вести.Украина 1365 раз нарушила установленный в связи с празднованием Дня Победы режим прекращения огня в зоне проведения спецоперации, заявили в МО РФ.

ВСУ 153 раза обстреляли позиции ВС РФ из арторудий, РСЗО, минометов и танков и 887 раз ударили с использованием БПЛА.

Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня говорится в сообщении

В ведомстве добавили, что с полуночи 8 мая вне зоны СВО российская ПВО сбила 390 украинских дронов и 6 ракет "Нептун".

Ранее в МО РФ сообщили, что в течение ночи средства ПВО сбили 264 украинских беспилотника над регионами России, включая Московский регион, Ульяновскую область и Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.