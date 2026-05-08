МО: за ночь уничтожено 264 украинских БПЛА над регионами РФ

ПВО за ночь уничтожила 264 беспилотника ВСУ МО: за ночь уничтожено 264 украинских БПЛА над регионами РФ

Москва8 мая Вести.Силы ПВО за ночь сбили 264 украинских БПЛА над регионами РФ, сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что вражеские беспилотники перехватили в период с полуночи до 07.00 мск.

Украинские БПЛА сбили над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Ульяновской и Ярославской областями, а также над Кубанью, Крымом, Татарстаном, Московским регионом, над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлетах к столице были перехвачены 26 украинских беспилотников. На месте падения обломков работают экстренные службы.

С 8 по 9 мая в зоне спецоперации действует перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования победы в Великой Отечественной войне.