Средства ПВО за ночь уничтожили 347 беспилотников ВСУ МО: за ночь над регионами РФ уничтожено 347 беспилотников ВСУ

Москва7 мая Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили над регионами РФ 347 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что отечественная система ПВО отработала в период с 21.00 6 мая до 7.00 7 мая по мск. В оборонном ведомстве добавили, что дроны были самолетного типа.

Беспилотники удалось перехватить над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской и Орловской областей. Также вражеские БПЛА сбили над Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, и Тульской областями. Кроме того, дроны были ликвидированы над территориями Московского региона, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Калмыкия, Республики Крым, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

Ранее в МО РФ сообщили, что средства ПВО перехватили и уничтожили 46 украинских БПЛА в течение дня в период с 08.00 до 21.00 6 мая. БПЛА сбили над 8 регионами России.