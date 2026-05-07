Москва7 маяВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили над регионами РФ 347 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что отечественная система ПВО отработала в период с 21.00 6 мая до 7.00 7 мая по мск. В оборонном ведомстве добавили, что дроны были самолетного типа.
Беспилотники удалось перехватить над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской и Орловской областей. Также вражеские БПЛА сбили над Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, и Тульской областями. Кроме того, дроны были ликвидированы над территориями Московского региона, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Калмыкия, Республики Крым, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.
Ранее в МО РФ сообщили, что средства ПВО перехватили и уничтожили 46 украинских БПЛА в течение дня в период с 08.00 до 21.00 6 мая. БПЛА сбили над 8 регионами России.