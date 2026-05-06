Москва6 маяВести.Средства противовоздушной обороны уничтожили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 8 регионами России. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.
По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08.00 до 21.00 по московскому времени.
В Минобороны уточнили, что беспилотники ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской и Ростовской областей.
Кроме того, дроны уничтожены в небе над Краснодарским краем и Адыгеей.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что ПВО в ночь на 6 мая ликвидировала 53 беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России, а также акваторией Черного моря.