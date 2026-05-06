ПВО с утра уничтожила 46 украинских дронов над территорией России Минобороны: ПВО сбила 46 украинских беспилотников над 8 регионами России

Москва6 мая Вести.Средства противовоздушной обороны уничтожили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 8 регионами России. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08.00 до 21.00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что беспилотники ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской и Ростовской областей.

Кроме того, дроны уничтожены в небе над Краснодарским краем и Адыгеей.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что ПВО в ночь на 6 мая ликвидировала 53 беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России, а также акваторией Черного моря.