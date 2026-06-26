МО: с 7 утра над российскими регионами уничтожены 46 украинских БПЛА

За два часа пятницы над Россией сбиты 46 украинских дронов МО: с 7 утра над российскими регионами уничтожены 46 украинских БПЛА

Москва26 июн Вести.С 7.00 до 9.00 по московскому времени над российскими регионами уничтожили 46 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Вражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской областей и над Московским регионом.

В период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении Минобороны

В ночь на 26 июня над регионами РФ уничтожили 660 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось о массированной атаке украинских дронов на Тульскую область. По словам главы региона Дмитрия Миляева, с начала суток 26 июня было сбито 157 БПЛА.