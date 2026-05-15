Москва15 маяВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов сбили 56 украинских беспилотников над рядом российских регионов и акваториями двух морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Перехвачены и уничтожены 56 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морейговорится в заявлении ведомства
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты 15 мая в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали ставить на ударные БПЛА камеры заднего вида.