Средства ПВО за 6 часов сбили 56 украинских дронов над регионами России Минобороны: силы ПВО за 6 часов сбили 56 дронов ВСУ над регионами России

Москва15 мая Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов сбили 56 украинских беспилотников над рядом российских регионов и акваториями двух морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Перехвачены и уничтожены 56 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей говорится в заявлении ведомства

Уточняется, что вражеские дроны были сбиты 15 мая в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали ставить на ударные БПЛА камеры заднего вида.