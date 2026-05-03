Москва3 маяВести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) с 8.00 до 12.00 мск в воскресенье, 3 мая, сбили 52 украинских дрона над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сообщении оборонного ведомства
В МО РФ уточнили, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской и Тульской областей, а также над Московским регионом.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие за сутки уничтожили 740 украинских беспилотников самолетного типа в зоне проведение спецоперации.