Минобороны: ПВО за 4 часа сбила 52 украинских дрона над регионами РФ

ПВО за 4 часа сбила 52 украинских беспилотника над российскими регионами Минобороны: ПВО за 4 часа сбила 52 украинских дрона над регионами РФ

Москва3 мая Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) с 8.00 до 12​​​.00 мск в воскресенье, 3 мая, сбили 52 украинских дрона над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении оборонного ведомства

В МО РФ уточнили, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской и Тульской областей, а также над Московским регионом.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие за сутки уничтожили 740 украинских беспилотников самолетного типа в зоне проведение спецоперации.