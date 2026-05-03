Минобороны РФ: за сутки в зоне СВО уничтожено 740 украинских беспилотников

За сутки в зоне спецоперации уничтожено 740 украинских дронов Минобороны РФ: за сутки в зоне СВО уничтожено 740 украинских беспилотников

Москва3 мая Вести.Российские военнослужащие за сутки уничтожили 740 украинских беспилотников самолетного типа в зоне проведение спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты ... 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении оборонного ведомства

В министерстве уточнили, что средства противовоздушной обороны за этот период также сбили четыре управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на воскресенье, 3 мая, системы ПВО обнаружили и уничтожили 334 беспилотника Вооруженных сил Украины над регионами России.