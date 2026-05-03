Москва3 маяВести.Российские военнослужащие за сутки уничтожили 740 украинских беспилотников самолетного типа в зоне проведение спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Средствами противовоздушной обороны сбиты ... 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении оборонного ведомства
В министерстве уточнили, что средства противовоздушной обороны за этот период также сбили четыре управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на воскресенье, 3 мая, системы ПВО обнаружили и уничтожили 334 беспилотника Вооруженных сил Украины над регионами России.