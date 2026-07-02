ПВО РФ за сутки сбила 631 украинский беспилотник Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 631 дрон ВСУ

Москва2 июл Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки уничтожили 631 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, ПВО РФ сбила 11 управляемых авиационных бомб противника.

По данным МО, всего с начала проведения спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, и 173204 украинских БПЛА.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что в ночь на четверг, 2 июля, силы ПВО перехватили 327 беспилотников противника над территорией РФ.