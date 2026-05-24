Москва24 маяВести.Силы противовоздушной обороны России за сутки ликвидировали 320 беспилотных летательных аппаратов украинской армии. Об сообщает Минобороны РФ.
По данным министерства, также уничтожены семь управляемых авиабомб и шесть ракет реактивной системы залпового огня "Vampire" противника.
Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, шесть ракет реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства и 320 беспилотных летательных аппаратов самолетного типаотмечается в публикации
Как сообщили в ведомстве, всего с начала спецоперации ВС РФ удалось уничтожить 151824 БПЛА, 671 самолет и 661 зенитный комплекс.
Ранее стало известно, что силы ПВО за ночь сбили 33 дрона ВСУ.