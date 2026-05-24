Силы ПВО за сутки ликвидировали 320 украинских беспилотников МО РФ: силы ПВО за сутки ликвидировали 320 украинских беспилотников

Москва24 мая Вести.Силы противовоздушной обороны России за сутки ликвидировали 320 беспилотных летательных аппаратов украинской армии. Об сообщает Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, шесть ракет реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства и 320 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в публикации

Как сообщили в ведомстве, всего с начала спецоперации ВС РФ удалось уничтожить 151824 БПЛА, 671 самолет и 661 зенитный комплекс.

Ранее стало известно, что силы ПВО за ночь сбили 33 дрона ВСУ.