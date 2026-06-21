Москва21 июнВести.Силы противовоздушной обороны РФ за сутки уничтожили 483 БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.
Кроме того, по данным ведомства, ликвидированы восемь авиабомб противника.
Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сводке Минобороны
Ранее министерство сообщало, что за прошедшую ночь ПВО сбила 239 дронов ВСУ. Уточнялось, что БПЛА перехватили над Белгородской, Астраханской, Брянской, Курской, Ростовской и Орловской областями.
Кроме того, украинские беспилотники ликвидировали в небе над Кубанью, Крымом, Адыгеей, а также над акваториями Азовского и Черного морей.