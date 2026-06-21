Силы ПВО за сутки ликвидировали 483 украинских БПЛА Минобороны: силы ПВО за сутки ликвидировали 483 украинских БПЛА

Москва21 июн Вести.Силы противовоздушной обороны РФ за сутки уничтожили 483 БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

Кроме того, по данным ведомства, ликвидированы восемь авиабомб противника.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сводке Минобороны

Ранее министерство сообщало, что за прошедшую ночь ПВО сбила 239 дронов ВСУ. Уточнялось, что БПЛА перехватили над Белгородской, Астраханской, Брянской, Курской, Ростовской и Орловской областями.

Кроме того, украинские беспилотники ликвидировали в небе над Кубанью, Крымом, Адыгеей, а также над акваториями Азовского и Черного морей.