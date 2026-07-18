Москва18 июлВести.Противовоздушная оборона РФ за сутки ликвидировала 774 беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, также были уничтожены 13 управляемых авиационных бомб противника.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб и 774 беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сводке
Как отметили в министерстве, всего с начала спецоперации силы ПВО сбили почти 184 тысячи беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили за ночь 379 дронов Вооруженных сил Украины над регионами РФ, акваториями Черного и Азовского морей.