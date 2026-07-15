Минобороны: силы ПВО за сутки уничтожили 558 беспилотников и 8 авиабомб ВСУ

Силы ПВО за сутки уничтожили 558 беспилотников и 8 авиабомб ВСУ Минобороны: силы ПВО за сутки уничтожили 558 беспилотников и 8 авиабомб ВСУ

Москва15 июл Вести.Силы противовоздушной обороны России за прошедшие сутки ликвидировали 558 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве также рассказали об уничтожении восьми управляемых авиационных бомб противника.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 558 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сводке

По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации ВС РФ ликвидировали свыше 180 тысяч украинских БПЛА.

Ранее сообщалось, что ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника над территорией России.