ПВО ночью сбила 93 украинских беспилотника над территорией России Минобороны: силы ПВО ночью сбили 93 украинских беспилотника над территорией РФ

Москва15 июл Вести.Средства противовоздушной обороны РФ в течение ночи уничтожили 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 20.00 мск 14 июля до 07.00 мск 15 июля.

В Минобороны уточнили, что украинские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей.

Кроме того, ПВО ликвидировала беспилотники в небе над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Также БПЛА нейтрализованы над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали Ростовскую область с применением беспилотников, в результате чего жилые дома в Ростове-на-Дону получили повреждения. Сообщалось также о трех пострадавших мирных жителях после атак украинских дронов на Белгородскую область.