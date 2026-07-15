Жилые дома повреждены после атак украинских дронов на Ростовскую область

Дома повреждены после атак дронов ВСУ на Ростовскую область Жилые дома повреждены после атак украинских дронов на Ростовскую область

Москва15 июл Вести.Украинские боевики атаковали Ростовскую область с применением беспилотников, в результате вражеской агрессии в Ростове-на-Дону повреждения получили жилые дома. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Враг нанес удары ночью 15 июля.

В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону… В Железнодорожном районе в результате падения обломков БПЛА повреждена кровля частного дома, без детонации… В Советском районе взрывной волной повреждено остекление в одной из квартир жилого дома написал Слюсарь в своем канале в мессенджере МАХ

Жертв или пострадавших среди мирного населения нет.

Эвакуация граждан из домов также не потребовалась.

Информация о других последствиях уточняется.