Москва15 июлВести.Украинские боевики атаковали Ростовскую область с применением беспилотников, в результате вражеской агрессии в Ростове-на-Дону повреждения получили жилые дома. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Враг нанес удары ночью 15 июля.

В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону… В Железнодорожном районе в результате падения обломков БПЛА повреждена кровля частного дома, без детонации… В Советском районе взрывной волной повреждено остекление в одной из квартир жилого дома

написал Слюсарь в своем канале в мессенджере МАХ

Жертв или пострадавших среди мирного населения нет.

Эвакуация граждан из домов также не потребовалась.

Информация о других последствиях уточняется.