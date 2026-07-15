Москва15 июлВести.Украинские боевики атаковали Ростовскую область с применением беспилотников, в результате вражеской агрессии в Ростове-на-Дону повреждения получили жилые дома. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.
Враг нанес удары ночью 15 июля.
В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону… В Железнодорожном районе в результате падения обломков БПЛА повреждена кровля частного дома, без детонации… В Советском районе взрывной волной повреждено остекление в одной из квартир жилого доманаписал Слюсарь в своем канале в мессенджере МАХ
Жертв или пострадавших среди мирного населения нет.
Эвакуация граждан из домов также не потребовалась.
Информация о других последствиях уточняется.