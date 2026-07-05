Слюсарь сообщил об уничтожении ракеты и БПЛА при атаке ВСУ на Ростовскую область

Украинские ракета и БПЛА уничтожены в ходе ночной атаки на Ростовскую область Слюсарь сообщил об уничтожении ракеты и БПЛА при атаке ВСУ на Ростовскую область

Москва5 июл Вести.В ночь на 5 июля, воскресенье, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Ростовской области с применением ракеты и беспилотных летательных аппаратов. Есть последствия на земле, обошлось без пострадавших. Об этом сообщал глава региона Юрий Слюсарь.

Уничтожены ракета и БПЛА в городе Ростове-на-Дону и четырех районах области - Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском (сельский), Мясниковском… В Ростове в Советском районе в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление здания заведения общепита написал губернатор в мессенджере МАХ

Отмечается, что возгорания после падения сбитых дронов не последовало.