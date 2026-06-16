Фрагменты сбитого БПЛА упали на жилой дом в Ростовской области

В Ростовской области поврежден жилой дом, на него упали обломки БПЛА Фрагменты сбитого БПЛА упали на жилой дом в Ростовской области

Москва16 июн Вести.В хуторе Курган Ростовской области произошло падение обломков украинского беспилотника на жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его информации жилому зданию нанесен ущерб.

В результате падения обломков БПЛА поврежден фасад дома в хуторе Курган Азовского района написано в канале главы области в MAX

Согласно предварительным сведениям, пострадавших нет. Не зафиксировано и возгорания на месте происшествия. Там уже работают экстренные службы.

Также БПЛА были уничтожены в городе Батайске и Родионово-Несветайском районе.