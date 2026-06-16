Москва16 июнВести.В хуторе Курган Ростовской области произошло падение обломков украинского беспилотника на жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его информации жилому зданию нанесен ущерб.

В результате падения обломков БПЛА поврежден фасад дома в хуторе Курган Азовского района

написано в канале главы области в MAX

Согласно предварительным сведениям, пострадавших нет. Не зафиксировано и возгорания на месте происшествия. Там уже работают экстренные службы.

Также БПЛА были уничтожены в городе Батайске и Родионово-Несветайском районе.