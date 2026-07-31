Слюсарь: в Ростовской области в результате вражеской атаки пострадала женщина После ночной атаки украинских БПЛА на Ростовскую область повреждены дома

Москва31 июл Вести.В результате атаки украинских БПЛА на Ростовскую область пострадал один человек, а также есть разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, в Гуково после атаки беспилотников пострадала женщина, ей оказывается медицинская помощь. Также поврежден многоквартирный дом, произошло разрушение межэтажных перекрытий.

Жители эвакуированы в пункт временного размещения. Им оказывают необходимую помощь отметил глава региона в своем канале на платформе МАХ

Кроме того, в Батайске из-за падения обломков были повреждены частные дома и магазин, обошлось без пострадавших и пожаров. В Ростове-на-Дону обломки дрона спровоцировали возгорание в лесополосе, огонь уже полностью потушен, пострадавших нет.

Слюсарь добавил, что в настоящее время на территории Ростовской области сохраняется беспилотная опасность. Губернатор призвал жителей оставаться в помещениях и не подходить к окнам.