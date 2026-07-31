Менее чем за час над Ростовской областью сбили 10 украинских БПЛА

За утро система ПВО уничтожила над Ростовской областью около 10 БПЛА Менее чем за час над Ростовской областью сбили 10 украинских БПЛА

Москва31 июл Вести.За утро в небе над территорией Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны сбили около 10 украинских беспилотников, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

С 9.00 утра силами ПВО отражена воздушная атака на Ростовскую область. Около десятка БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Азовском и Мясниковском районах написал губернатор в мессенджере МАХ в 9.43

Фрагменты дрона рухнули на частный дом в Азовском районе, ранения получил ребенок, его доставили в больницу.

В Гуково БПЛА упал на многоэтажку, людей эвакуировали в ПВР. Пострадала женщина, ей оказана вся необходимая помощь, госпитализация не потребовалась.