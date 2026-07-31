Москва31 июлВести.За утро в небе над территорией Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны сбили около 10 украинских беспилотников, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
С 9.00 утра силами ПВО отражена воздушная атака на Ростовскую область. Около десятка БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Азовском и Мясниковском районахнаписал губернатор в мессенджере МАХ в 9.43
Фрагменты дрона рухнули на частный дом в Азовском районе, ранения получил ребенок, его доставили в больницу.
В Гуково БПЛА упал на многоэтажку, людей эвакуировали в ПВР. Пострадала женщина, ей оказана вся необходимая помощь, госпитализация не потребовалась.